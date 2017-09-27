Сергію Кулішу виділять 500 тисяч гривень на придбання квартири

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Виконавчий комітет Черкаської міської ради під час засідання 26 вересня погодив виділення 500 тисяч гривень на покращення житлово-побутових умов срібному призеру Олімпійських ігор-2016 в Ріо Сергію Кулішу.
Підтвердити таке рішення виконкому мають депутати міської ради на найближчій сесії.
«На Олімпіаді в Ріо лише десять українських атлетів здобули медалі. Першим серед них став Сергій Куліш, довгоочікуваній нагороді якого раділа вся країна. Востаннє олімпійську нагороду нашій області спортсмени приносили понад 10 років тому. Влада повинна підтримувати таких спортсменів і відзначати їхні заслуги. Вдячний членам виконкому за підтримку такої ініціативи», - говорить голова відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області Андрій Більда.
На виконкомі пропозицію виділити саме кошти черкаському стрілку, а не житло, озвучив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Ігор Волошин.
«Спортсмен сам має вирішити отримати кошти чи квартиру. Я вважаю, що краще кошти», - сказав Ігор Волошин.
За словами тренера Сергія Куліша Наталії Чепурної, він дійсно потребує житла, оскільки проживає з родиною у невеликій квартирі.
Нагадаємо, Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка одразу після Олімпійських ігор звернувся до керівництва області та міста з проханням придбати квартиру Сергій Кулішу та його тренеру Віктору Нагнію. Квартиру тренеру вже придбали на кошти обласного бюджету.