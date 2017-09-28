На Буковині організовані заняття з «олімпійської освіти» для педагогів

Днями за ініціативи відділення Національного олімпійського комітету України в Чернівецькій області проведено лекційну пару з предмету «Олімпійська освіта» для слухачів курсів Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

Сьогоднішня лекція пройшла для вчителів та викладачів фізичної культури на тему: «Інноваційна модель реалізації олімпійської освіти у навчально-виховному процесі». Пару проводив заступник Ради молодих вчених Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків, кандидат наук з фізичного вихованні та спорту, відповідальний секретар відділення НОК Ярослав Галан.

Пара пройшла в гарній і робочій атмосфері, а слухачі отримали нові знання про організацію інноваційних заходів з олімпійської освіти в навчально-виховному процесі своїх навчальних закладів.