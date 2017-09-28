Львівщина успішно провела чемпіонат України з важкої атлетики

Цими днями у просторому приміщенні львівського Палацу спорту «Україна» успішно й на високому організаційному рівні завершився чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок.

Місцем проведення було обрано палац спорту «Україна» - споруда, яку урочисто відкрили в 1987 році, а першим змаганням, яке прийняв цей палац спорту, став міжнародний турнір з важкої атлетики «Кубок Дружби».

Участь у головних національних стартах 2017 року взяли 211 провідних важкоатлетів України (серед них 79 жінок та 132 чоловіки), котрі представляли збірні 22 областей України (в т.ч. Донецької та Луганської) та м. Києва.

Змагання проведено за підтримки Міністерства молоді та спорту України, національної та обласної федерацій важкої атлетики, Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної й міської рад й під патронатом президента Федерації важкої атлетики України Олександра Гереги і почесного президента спортивного клубу «Епіцентр» Галини Гереги.

На урочистому відкритті найкращих важкоатлетів України вітали державний тренер України з важкої атлетики Кім Ткаченко; генеральний секретар федерації важкої атлетики України Михайло Лобко; голова комісії з питань охорони здоров'я, материнства, соціального захисту, молодіжної політики, фізичної культури та спорту Львівської обласної ради Михайло Гичка; заступник начальника управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Оксана Вацеба; начальник управління молоді та спорту Львівської міської ради Антон Нікулін; голова відділення НОК України у Львівській Області Юрій Турянський та чудові мистецькі колективи Львова. Під час візиту на Львівщину, змагання відвідав державний секретар Мінмолодьспорту України Олег Немчінов.

Назагал Львівщина вперше за багато років приймала важкоатлетичні змагання такого рівня, й за оцінкою численних фахівців, тренерів, самих спортсменів та журналістів національний чемпіонат відбувся на найвищому організаційному рівні. Завдяки ефективній співпраці з партнером федерації важкої атлетики України - компанією будівельних супермаркетів «Епіцентр», у Львові вдалося облаштувати чудовий змагальний подіум, простору зону розминки на 8 помостів, прекрасне освітлення, глядацькі місця, місця для почесних гостей (яких за період чемпіонату було доволі), пункти харчування й навіть міні-експо. Особливого шарму додавали прямі трансляції чемпіонату.

А серед почесних гостей національного чемпіонату в манежі Палацу спорту «Україна» можна було побачити Олімпійського чемпіона Олексія Торохтія, уславлених ветеранів важкої атлетики, з поміж яких Адам Гнатів, Руслан Савченко, Сергій Левчик, Олександр Корчинський, Володимир Рекша, Василь Мартинюк, Ярослав Мартинюк, Юрій Бутенко, Геннадій Юркевич, Дмитро Кравченко, Віктор Кононенко, Василь Плюта, Андрій Гентош, Олександр Товстоног та ін. В тренерському штабі збірної, який практично в повному складі працював у Львові, можна було побачити головних наставників національної команди – Михайла Мацеху та Юрія Кучинова, тренера чоловічої збірної – бронзового призера Ігор Олімпіади в Атланті Дениса Готфріда, жіночої збірної – Олімпійську чемпіонку Афін Наталію Скакун. В дні чемпіонату відзначив свій 76-й день народження й Валентин Михайлов – зірка світової важкої атлетики 70-х років минулого століття, а сьогодні тренер збірної України…

Загалом окрім успішної організації змагань численні уболівальники насолоджувалися й неперевершеною спортивною боротьбою кращих важкоатлетів України. Адже ця першість стала одним з етапів відбору на чемпіонат світу серед чоловіків і жінок, який відбудеться 27 листопада - 2 грудня 2017 року в Анахаймі (США).

Відтак високе реноме продемонстрували сучасні зірки українського спорту: Юлія Паратова, Марія Хлян, Марія Тимощук, Ірина Деха, Олександр Пелешенко, Дмитро Чумак та інші. Власне це ті імена, на які приходив глядач.

Виступаючи у ваговій категорії до 85 кг, Олександр Пелешенко поновив рекорди України в ривку – 182 кг, поштовху – 212 кг та сумі двоборства – 394 кг. Кожний його підхід викликав шквал емоцій та оплесків глядачів. Безсумнівно, що за популярністю заслужений майстер спорту України Олександр Пелешенко зараз важкоатлет №1 в Україні.

В підсумку серед чоловічих команд переможницею стала збірна команда Хмельницької області, друге місце посіли важкоатлети Харківщини, третю сходинку командної першості опанувала команда Луганської області. Господарі змагань команда Львівської області посіла четверте місце.

Серед жіночих команд перше місце вибороли спортсменки Харківської області, друге місце здобули важкоатлетки Донецької області, третє місце посіли представниці Запорізької області. Жіноча збірна команда Львівської області опинилася на 16 місці.

Найсильнішими важкоатлетами України за відносним співвідношенням особиста вага / продемонстрований результат за таблицею Сінклера виявилися: Олександр Пелешенко (Хмельницька область); Дмитро Чумак (Хмельницька область); Леонід Кубишковський (Київ); Костянтин Рева (Запорізька область); Роман Василевський (Закарпатська область) – серед чоловіків та Анастасія Лисенко (Одеська область); Ірина Деха (Харківська область); Анастасія Шишанова (Луганська область); Ганна Панова (Запорізька область); Марія Тимощук (Рівненська область) – серед жінок.

Технічні результати змагань жінок:

Вагова категорія 48 кг: 1 місце – Ефімчук Надія (Донецька обл.), 2 місце – Ломачинська Ангеліна (Хмельницька обл.), 3 місце – Захарченко Аліна (Харківська обл.)

Вагова категорія 53 кг: 1 місце – Паратова Юлія (Волинська обл.), 2 місце – Конотоп Каміла (Харківська обл.), 3 місце Алєксандрова Марина (Донецька обл.).

Вагова категорія 58 кг: 1 місце – Гагур Марія (Харківська обл.), 2 місце – Пікаш Ольга (Кіровоградська обл.), 3 місце – Копитко Ірина (Тернопільська обл.).

Вагова категорія 63 кг: 1 місце – Тимощук Марія (Рівненська обл.), 2 місце – Качан Тетяна (Чернігівська обл.), 3 місце - Ілханова Катерина (Херсонська обл.).

Вагова категорія 69 кг: 1 місце – Панова Ганна (Запорізька обл.), 2 місце – Кіричук Аліна (Рівненська обл.), 3 місце – Шевкопляс Олена (Донецька обл.).

Вагова категорія 75 кг: 1 місце – Хлян Марія (Тернопільська обл.), 2 місце – Шумійчук Вікторія (м. Київ), 3 місце – Абибок Катерина (Харківська обл.).

Вагова категорія 90 кг: 1 місце – Деха Ірина (Харківська обл.), 2 місце – Шишанова Анастасія (Луганська обл.), 3 місце – Кісіль Валентина (Чернігівська обл.).

Вагова категорія + 90 кг: 1 місце – Лисенко Анастасія (Одеська обл.), 2 місце - Баранова Єлизавета (Запорізька обл.), 3 місце – Макарова Ганна (Херсонська обл.).

Технічні результати змагань чоловіків:

Вагова категорія 56 кг: 1 місце – Вороновський Дмитро (Запорізька обл.), 2 місце – Залипський Павло (Харківська обл.), 3 місце - Тютюник Артур (Луганська обл.).

Вагова категорія 62 кг: 1 місце – Заболотний Ярослав (Хмельницька обл.), 2 місце – Макаров Руслан (Херсонська обл.), 3 місце – Герак Денис (Дніпропетровська обл.),

Вагова категорія 69 кг: 1 місце – Шкурський Олексій (Луганська обл.), 2 місце – Сергєєв Віталій (Луганська обл.), 3 місце – Войтов Юрій (Хмельницька обл.).

Вагова категорія 77 кг: 1 місце – Кукош Дмитро (Хмельницька обл.), 2 місце - Смочек Віталій (Рівненська обл.), 3 місце – Купеша Олександр (Хмельницька обл.).

Вагова категорія 85 кг: 1 місце – Пелешенко Олександр (Хмельницька обл.), 2 місце – Обухов Ігор (Донецька обл.), 3 місце – Куліков Ілля (Донецька обл.).

Вагова категорія 94 кг: 1 місце – Божук Андрій (Хмельницька обл.), 2 місце – Кузяшев Євген (Сумська обл.), 3 місце – Кукарцев Ілля (м.Київ).

Вагова категорія 105 кг: 1 місце – Чумак Дмитро (Хмельницька обл.), 2 місце – Рева Костянтин (Запорізька обл.), 3 місце – Василевський Роман (Закарпатська обл.).

Вагова категорія +105 кг: 1 місце – Кубишковський Леонід (м. Київ), 2 місце – Слободянюк Олег (Харківська обл.), 3 місце – Черненко Олександр (Хмельницька обл.).