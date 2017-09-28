«Do like Olympians» для учнів київської школи №180

Спортивне свято – «Do like Olympians» відбулося на базі з академічного веслування «Спартак» ДЮСШ «Київ» за сприянням керівництва та тренерів ДЮСШ та Київського міського відділення НОК України.

Розминка з олімпійцем для учнів 7Б класу столичної загальноосвітній школи №180 пройшла за участю багаторазового чемпіона України, призера Європейських та світових змагань, учасника Олімпійських ігор в Лондоні з академічного веслування Сергія Чиканова.

Також привітати дітей та познайомити з таким видом спорту як веслування академічне завітала семиразова чемпіонка світу, срібна призерка Олімпійських ігор з академічного веслування Олена Терьошина.

Діти із задоволенням слухали розповіді про їх шлях до успіху та мали можливість доторкнутися до історії Олімпійських ігор – олімпійського факелу 1980 року та спортивних нагород.

Майстер-клас з академічного веслування розпочався зі знайомства з тренажером «Концепт-2», далі, під керівництвом тренерів та спортсменів-інструкторів школярі спробували веслувати на спортивних човнах в парній четвірці. Відразу ж стала нагода продемонструвати засвоєний матеріал – змагання на спортивних тренажерах «Концепт-2».

Всі учасники заходу отримали подарунки від спонсора проекту The Coca-Cola Foundation та Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України. Діти мали нагоду отримати автограф від видатних українських веслувальників та зробити фото на згадку про один з найпопулярніших заходів НОК України «Do like Olympians».