Олімпійський урок для шкіл Чернігівщини

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Минулого тижня відбувся спортивно-виховний захід - Олімпійський урок у школах Батурина і №5 Бахмача.
На свято до дітлахів завітала перший заступник голови відділення НОК України в Чернігівській області, директор департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, уславлена біатлоністка Ніна Лемеш.
Після урочистого відкриття заходу учні шкіл позмагались у спортивних вправах. Від обласного осередку Національного олімпійського комітету України учні отримали зошити, блокноти, щоденники, книги та м’ячі.
Найцікавіше, найзахоплююче з Олімпійського уроку в ЗОШ №5 Бахмача - це участь в спортивній частині учителів! Які практично продемонстрували своїм вихованцям як треба відноситись до занять фізичною культурою і дружити зі спортом.