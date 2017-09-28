Олімпійський урок для шкіл Чернігівщини

Минулого тижня відбувся спортивно-виховний захід - Олімпійський урок у школах Батурина і №5 Бахмача.

На свято до дітлахів завітала перший заступник голови відділення НОК України в Чернігівській області, директор департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, уславлена біатлоністка Ніна Лемеш.

Після урочистого відкриття заходу учні шкіл позмагались у спортивних вправах. Від обласного осередку Національного олімпійського комітету України учні отримали зошити, блокноти, щоденники, книги та м’ячі.

Найцікавіше, найзахоплююче з Олімпійського уроку в ЗОШ №5 Бахмача - це участь в спортивній частині учителів! Які практично продемонстрували своїм вихованцям як треба відноситись до занять фізичною культурою і дружити зі спортом.



