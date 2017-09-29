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Олег Верняєв і Андрій Шевченко – іменинники
29 Вересня 2017 Поділитися
Олег Верняєв і Андрій Шевченко – іменинники

29 вересня народились спортсмени, чиї імена золотими буквами вписані у славну світову спортивну історію.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв і володар «Золотого м’яча», головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко – гордість нашої країни!

Олімпійська родина України на чолі з президентом НОК, Олімпійським чемпіоном Сергієм Бубкою щиро вітає іменинників зі святом і бажає подальших життєвих та спортивних перемог, здоров’я та реалізації всіх задумів і планів.

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