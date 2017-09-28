OlympicLab з боксером Олександром Хижняком

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26 вересня, у рамках проекту #OlympicLab, відбулась зустріч чемпіона світу та Європи з боксу Олександра Хижняка з учнями Кошманівської ЗОШ Машівського району Полтавської області.
У заході також брали участь заслужений тренер України з боксу, батько чемпіона – Олександр Хижняк, заступник начальника відділу з питань фізичної культури і спорту В’ячеслав Тягло та голова сільської ради Лідія Бережна.
Проект розпочався зі спілкування учнів з боксером, після чого Олександр Хижняк визначив п’ять учнів, які на його думку задали найцікавіше запитання. Вони отримали з рук чемпіона подарунки та сувеніри від Національного олімпійського комітету.
Після цього, школярі змагалися між собою у різноманітних естафетах, а по завершенню переможці одержали подарунки від свого спортивного кумира.
Директор відділення НОК України у Полтавській області Інесса Гетьман вручила директору навчального закладу Володимиру Моцаренку книгу «Олімпійська спадщина», спортивний інвентар та передала учням олімпійські сувеніри.