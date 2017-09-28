«У здоровому тілі - здоровий дух» - переконані у Куп’янській ЗОШ №1

Щорічно у вересні місяці у загальноосвітній школі №1 м. Куп’янська Харківської області проводиться Олімпійський тиждень, який багатий на різноманітні цікаві спортивні заходи.

Виключенням не став і цей рік. Учителі разом з учнями створювали презентації, проекти, знайомилися з досягненнями відомих спортсменів України, людей, які своїми спортивними здобутками принесли славу нашій державі.

Продовжилося свято Олімпійською лінійкою, родзинкою якої стала презентація різних видів спорту, якими займаються учні школи: боротьба, спортивна гімнастика, бокс, велоспорт, баскетбол, карате, волейбол.

Діти із задоволенням чекають на цей день, тому що спортсмени школи можуть показати свої досягнення, продемонструвати здобуті медалі та нагороди.

Яскравим продовженням Олімпійського уроку для учнів 1-4 класів стали змагання та вікторини на спортивному майданчику, для 5-7 класів – подорож до міського парку, для 8-11 - піший туристичний похід до мальовничих берегів Оскола. Дітям були організовані різноманітні змагання та турніри: з волейболу, футболу, перетягування канату.

Школярі і відпочили, і змагались, і оздоровлювались й зарядились позитивними емоціями – здобули усе те, що їм допоможе отримати майбутні перемоги в спорті, в навчанні та в житті.

Учні школи підтримують гасло «У здоровому тілі - здоровий дух», тому цей день став для них справжнім святом.

Також у рамках Олімпійського тижня відбувся турнір з волейболу серед працівників освіти міста Куп’янськ. Команда школи №1 посіла ІІ місце, поступившись у запеклій боротьбі викладачам Куп’янського медичного коледжу.

Учасники свята отримали подарунки від Національного олімпійського комітету України та обласного осередку НОК.