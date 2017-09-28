Від виставки книг і олімпійських талісманів – до показових виступів і спортивних змагань

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Днями у столичній гімназії № 143 відбулися VIII учнівські ігри – 2017.
Привітати юних спортсменів завітала багаторазова учасниця Олімпійських ігор, чемпіонка Європи та володарка Кубка світу з фехтування на рапірах Ольга Лелейко.
Парад спортсменів, підняття Олімпійського прапору, передача олімпійського факелу, клятва олімпійця, девізи та показові виступи команд й вихованців секцій тхеквондо і художньої гімнастики, флешмоб та виставка книг на олімпійську тематику і олімпійських талісманів – ось невеликий перелік того, що відбулося на урочистій церемонії відкриття цього свята.
А далі на учнів чекали безліч спортивних та теоретичних завдань – футбольна естафета та пенальті, смуга перешкод, запитання з історії Олімпійського руху, про здоровий спосіб життя, метання, стрибки, підтягування – всього й не перелічити. Але всі впоралися із завданнями і вже з нетерпінням чекають наступних стартів.