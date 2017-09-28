Тур’я – найкраще спортивне село Чернігівщини

«Доки живе село - живе й Україна!» - з таким гаслом у Сновську, що на Чернігівщині, учасники традиційної спартакіади змагалися за звання «Краще спортивне село Чернігівщини 2017 року». Захід пройшов за підтримки відділення НОК України в Чернігівській області.

На оновленому міському спортивному комплексі господарі подбали про урочисте відкриття стартів, а мажорно-пісенний акорд та вітання почесних гостей свята разом з вереснево-сонячною погодою додали спортсменам гарного настрою у боротьбі за нагороди.

Як завжди неабиякі пристрасті точилися на футбольному майданчику. Глядачі палко підтримували гравців, які задля перемоги не жалкували сил і майстерності. Але фортуна цього дня посміхнулася дебютантам змагань – команді з Тур’ї Сновського району. Атлети цього ж села стали чемпіонами у перетягуванні канату. В інших видах спартакіади – настільному тенісі, штовханні 24-х кілограмових гирь тур’янці стали призерами, а у комплексному заліку – вперше здобули почесний кубок «Кращого спортивного села Чернігівщини» і тепер представлятимуть область на всеукраїнських змаганнях у Ворохті.

До трійки призерів увійшли команди з сіл Мрина Носівського району та Ніжинське Ніжинського району.