До Міжнародного дня серця у Дніпрі пройшла спортивна конференція

Напередодні Міжнародного дня серця у Дніпрі на базі обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру пройшла конференція, у якій брали участь провідні лікарі закладу, лікарі Дніпропетровського вищого училища фізкультури і спорту, обласного центру «Інваспорт» та представники спортивної громадськості, федерацій, ДЮСШ, та, звичайно, обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

Головною ціллю конференції-спілкування її учасників було звернення уваги та обговорення проблем серцево-судинної системи людини, молоді, спортсменів, а також методів діагностування та профілактики цих захворювань. Адже, згідно зі статистикою, 19% від загальної кількості молоді, що навчається і хворіє на будь-які хвороби, мають проблеми саме серцево-судинного походження. Це залежить від: генетики людини, психо-емоціональних факторів, шкідливих звичок, неправильного харчування, екології, а також гіподінамії, а саме – малорухливого способу життя.

Тому ці проблеми є дуже актуальними для нашого суспільства і вони отримали своє обговорення на зібранні. В ході живої, цікавої навіть для людини, яка не є лікарем і далека від медичної тематики, народився ряд рекомендацій для нашої молоді та взагалі населення щодо профілактики захворювань методами фізкультури та здорового способу життя. Це: обов’язкова щоденна ранкова гімнастика від 10 до 15 хвилин, правильне харчування, здоровий сон, ментальне здоров’я, зранку – оздоровча пробіжка або ходьба, фізичні навантаження протягом дня, ведення особистого щоденника тренувань та контролю за самопочуттям під час навантажень тощо. І вже за півтора-два місяці кожен має відчути покращення загального самопочуття, прилив сил і енергії.

Головна ж ідея звелась до улюбленого вислову лікарів - заняття фізкультурою можуть замінити купу ліків, але жодні лики не зможуть у повному обсязі замінити фізичні вправи! Тому – рухаймося, займаймося спортом, ведемо здоровий спосіб життя, адже бути здоровим і займатись спортом – це модно!

Наприкінці конференції кожен з її учасників отримав від відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області олімпійські набори, у тому числі – й для фізичних зайнять.