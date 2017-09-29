Олімпійський тиждень триває у столиці

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Завдяки ініціативи начальника Головного управління Державної казначейської служби у м. Києві Тетяни Грицун в рамках проведення Олімпійського тижня, до Київської спеціальної школи-інтернату № 16 завітав представник Київського міського відділення НОК України Сергій Гарнага.
Спорт не прерогатива, а доступне кожному задоволення. Рухова активність - це не лише запорука нормальної ваги дітей. Це основа пізнавальної системи дитини. Чим більше малюк рухається, тим краще він вчиться спілкуватися зі світом. Крім того, в рухливих іграх і змаганнях діти вчаться взаємодіяти один з одним, швидко реагувати на ситуацію, що змінюється, приймати рішення, позбавлятися страхів. Варто запам'ятати, що спорт в дитинстві потрібний передусім для гармонійного фізичного розвитку, і тільки в останню чергу - для досягнення результатів і задоволення амбіцій.
Тому навіть якщо у дітей особливі освітні потреби, це у жодному разі не може перешкодити їм займатись спортом. Разом з викладачем фізичної культури школи-інтернат №16 була розроблена естафета, яку діти з задоволенням долали, перемагаючи передусім самих себе.
Переможених цього дня не було. І школа, і всі учасники отримали подарунки та сувеніри від Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України.
Київське міське відділення й надалі планує підтримувати учнів цієї школи у бажанні займатися фізкультурою та вести здоровий спосіб життя.