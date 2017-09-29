У Кропивницькому запустять «Спортивну мапу міста»

27 вересня в Кропивницькому відбулася прес-конференція, присвячена реалізації соціального проекту «Спортивна мапа міста», який стане одним із перших в Україні.

Ініціатором проекту є спортивний журналіст, директор міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 3 Євген Савранський. Співорганізатором реалізації задуму виступило відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області.

Під час прес-конференції Євген Савранський та голова обласного осередку НОК Олександр Кузьмін розповіли представникам ЗМІ про мету і шляхи реалізації проекту, запросили всіх охочих до формування бази даних спортивних організацій, установ, шкіл, секцій, клубів для занесення до спортивної мапи Кропивницького.

Олександр Кузьмін зауважив на важливості цього проекту, адже як діти і молодь, так і активні дорослі люди масово користується інтернетом і саме такий спосіб донесення інформації до них є найбільш ефективним: «Євген є членом обласного відділення НОК України. Це вже не перший наш спільний проект. Мене відразу зацікавила ідея створення спортивної мапи обласного центру, адже треба рухатися в ногу з часом. Це сучасний підхід, який сприятиме залученню кропивничан та гостей міста до відвідування спортивних залів. Впевнений, ми зробимо важливий і потрібний продукт. Розраховую, що в майбутньому з нас братимуть приклад інші регіони України. Обласне відділення Національного олімпійського комітету України знайде можливості регулярно підтримувати цей проект, адже ресурс буде постійно діючою інформаційною платформою, яку треба буде оновлювати та доповнювати».

Як зазначив Євген Савранський, акцент робився саме на соціальності проекту, щоб залучити якомога більшу кількість клубів, установ, організацій, засобів масової інформації. Його вже підтримали15 місцевих інформаційний інтернет-ресурсів, які безкоштовно розмістять банер із гіперпосиланням на гугл-мапу Кропивницького із зазначеними на ній спортивними об’єктами.

До кінця жовтня проводитиметься збір необхідної інформації, яку можуть надати організаторам всі зацікавлені особи. Потім до кінця листопада проводитиметься технічна робота і наприкінці листопада - початку грудня відбудеться офіційна презентація спортивної мапи Кропивницького.

Організатори розраховують, що наслідком роботи спортивної мапи стане широке залучення городян до занять фізичною культурою та спортом. Наявність такого ресурсу сприятиме підвищенню рівня здоров’я населення, пошуку та ефективному відбору талановитих спортсменів, стане незамінним інтернет-довідником.