Свято спорту на Покровщині

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На Покровщині Дніпропетровської області пройшли заходи до Міжнародного дня туризму.
Позавчора увесь світ святкував Міжнародний день туризму. Не стала винятком і Дніпропетровщина. Завдяки ініціативі відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області та громадських активістів, на Покровщині у с.Олександрівка пройшли заходи до цієї дати.
Вихованці місцевих гімназії та ліцею, покровських ДЮСШ №1 та ДЮСШ №2 отримали навички туристичної справи – як встановити палатку, отримали основи виживання в природних умовах, розведення вогнища, дослідження та слідкування за флорою і фауною тощо.
Продовжилось свято спорту та здорового способу життя велопробігом, а завершився своєрідний Урок змаганнями з волейболу, у яких взяли участь команда ветеранів «Циково», а також колективи «Перемога», «ДЮСШ 1» і «ДЮСШ 2». У ході запеклих баталій перемогу отримала команда ДЮСШ №1.
Усі без винятку переможці та учасники отримали подарунки й призи від обласного відділення Національного олімпійського комітету України – м’ячі, сувеніри, літературу, грамоти та багато іншого.