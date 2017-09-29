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Свято спорту на Покровщині
29 Вересня 2017 Поділитися
Свято спорту на Покровщині

На Покровщині Дніпропетровської області пройшли заходи до Міжнародного дня туризму.

Позавчора увесь світ святкував Міжнародний день туризму. Не стала винятком і Дніпропетровщина. Завдяки ініціативі відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області та громадських активістів, на Покровщині у с.Олександрівка пройшли заходи до цієї дати.

Вихованці місцевих гімназії та ліцею, покровських ДЮСШ №1 та ДЮСШ №2 отримали навички туристичної справи – як встановити палатку, отримали основи виживання в природних умовах, розведення вогнища, дослідження та слідкування за флорою і фауною тощо.

Продовжилось свято спорту та здорового способу життя велопробігом, а завершився своєрідний Урок змаганнями з волейболу, у яких взяли участь команда ветеранів «Циково», а також колективи «Перемога», «ДЮСШ 1» і «ДЮСШ 2». У ході запеклих баталій перемогу отримала команда ДЮСШ №1.

Усі без винятку переможці та учасники отримали подарунки й призи від обласного відділення Національного олімпійського комітету України – м’ячі, сувеніри, літературу, грамоти та багато іншого. 

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