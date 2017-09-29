Олімпійські уроки тривають на Чернігівщині

Відділення НОК України в Чернігівській області продовжує організовувати та проводити спортивно-виховний захід Всеукраїнський олімпійський урок.

Нещодавно до міської спецшколи №2 для глухих і слабочуючих дітей завітали відомі паралімпійці - Коломієць Олексій (вади слуху) – срібний призер з плавання ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор, Авраменко Катерина (вади слуху) - учасниця ХХІІІ-х літніх Дефлімпійських ігор, Литвинець Андрій – начальник обласного центру ФКіС інвалідів «Інваспорт».

Спортсмени поспілкувались із вихованцями, розповіли про свій шлях, який вони долали до спорту та особистих перемог. Наприкінці побажали дітям гарного настрою, наснаги у навчанні, здійснення мрій. І вручили подарунки з олімпійською символікою.