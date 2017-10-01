Школярі з Борислава знайомились з олімпійським рухом

Нещодавно у загальоосвітній школі №3 міста Борислава, що на Львівщині, відбувся Олімпійський урок.

Для проведення заходу ця школа була обраною не випадково, адже до дітей завітала випускниця цього навчального закладу, майстер спорту України міжнародного класу, чемпіонка світу з боксу серед юніорів Вікторія Вірт-Герасимович.

Спочатку діти мали нагоду ознайомиьтсь з олімпійським рухом, послухати про зимові та літні Ігри, про відомих спортсменів Львівщини та України, про роботу відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області та заходи які воно проводить.

Вікторія ж розповіла про свій вид спорту, як і коли почала займатись боксом, як досягла успіху та поділилась зі школярами своїми враженнями. Враховуючи що школу Вікторія закінчила не так давно дехто з дітей чув та знають про її здобутки. Приємно, що багато дітей займаються і цікавляться спортом і активно проводять своє дозвілля.

Для найбільш уважних і кмітливих, гостя провела вікторину, де кожен мав нагоду отримати подарунок з олімпійською символікою на згадку. Звісно не обійшлось без автографів та фотосесії.



