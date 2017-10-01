Донеччина отримала ще 5 спортивних майданчиків до 85-річчя Донецької області

28 вересня в селі Ганнівка Добропільського району, що на Донеччині, на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відбулося урочисте відкриття спортивного майданчика зі штучним покриттям (розмірами 42x22 м) з нагоди 85-ї річниці Донецької області.

На захід завітали почесні гості: голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, голова Добропільської районної державної адміністрації Дмитро Кірносов, голова Добропільської районної ради Тамара Бєлянкіна, Ганнівський сільський голова Лілія Тихонова, начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик, генеральний директор ДТЕК «Добропіллявугілля» Юрій Чередниченко.

Вітаючи юних спортсменів, Павло Жебрівський закликав їх наполегливо тренуватися, щоб досягти високих спортивних вершин на всеукраїнському та міжнародному рівні. А базою для виховання нових чемпіонів має стати сучасна спортивна інфраструктура.

Нагадаємо, з нагоди 85-річчя Донецької області в містах, районах та об’єднаних територіальних громадах усього з’являться 85 спортивних майданчиків зі штучним покриттям та вже облаштовані 200 спортивних майданчиків з тренажерним антивандальним обладнанням. Громада Добропільського району в рамках реалізації цього проекту отримала п’ять майданчиків, з яких два футбольні та три тренажерні.

У Ганнівці очільник регіону взяв участь у традиційних урочистостях: вручив сертифікат на отримання майданчиків голові райдержадміністрації, перерізав святкову стрічку разом з Дмитром Кірносовим та Юрієм Чередниченко, зробив перший символічний удар по воротах. Також Павло Жебрівський вручив футболістам Добропільського району м’ячі, форму, інвентар у рамках Програми розвитку масового футболу в Донецькій області на 2017-2020 роки.

Будівництво спортмайданчика зі штучним покриттям в Ганнівці тривало з квітня по вересень. Проектно-кошторисну документацію було виготовлено за рахунок коштів Ганівської сільської ради. Роботи щодо будівництва основи виконувалися компанією «ДТЕК» (сума витрат склала 307 тис. грн.), а на придбання, монтаж штучного покриття і огорожі з обласного бюджету виділили 831 тис. грн.

У селі Світле Добропільського району на території опорної школи до 85-річчя Донецької області були збудовані два спортивні майданчики. Сума, виділена з обласного бюджету для футбольного майданчика на будівництво основи, закупівлі штучного покриття і огорожі та їх монтажу, склала 1202,7 тис. грн., на придбання та доставку обладнання для тренажерного майданчика – 60 тис. грн.

Ще два спортмайданчики з антивандальним тренажерним обладнанням, відповідно до програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, облаштували в смт. Святогорівка (пров. Поштовий, 12) та с. Криворіжжя (вул. Центральна, 103). Нагадаємо, кожен з цих майданчиків включає 9 тренажерів на різні групи м’язів та може використовуватися в різні пори року.