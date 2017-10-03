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Олімпійська родина вітає іменинника!
03 Жовтня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає іменинника!

Сьогодні свій День народження святкує срібний призер Олімпійських ігор з плавання, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Денис Силантьєв!

Олімпійська родина України щиро вітає іменинника зі святом!

Нехай жодні перешкоди не зупиняють Вас на шляху до мети, а всі поставлені цілі втілюються у життя.

Бажаємо міцного здоров'я, оптимізму, сімейного благополуччя, нових звершень та реалізації всіх задумів й планів!

Миру, добра та злагоди!

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