Міське відділення НОК у Горішніх Плавнях отримало власний офіс

Днями у Горішніх Плавнях Полтавської області, відбулася урочиста подія, а саме відкриття офісу міського відділення Національного олімпійського комітету України.

Як і годиться на свято завітали численні гості. Серед них: голова Комісії зі зв’язків із осередками НОК України Володимир Ковальов, голова відділення НОК у Полтавській області Олександр Удовіченко, Олімпійський чемпіон з легкої атлетики Володимир Кисельов, головний спеціаліст управління Олімпійського руху Національного олімпійського комітету Вікторія Веселова, директор обласного осередку НОК Інесса Гетьман. А також: заступник міського голови Надія Угнічева, директор Благодійного фонду ПрАТ Полтавський ГЗК В’ячеслав Мінязев, завідувач сектору фізичної культури і спорту Ольга Карпенко, головний спеціаліст відділу освіти Лілія Щербина, директори спортивних та загальноосвітніх шкіл, тренери-викладачі спортивних шкіл і клубів, вчителі фізичної культури міста, видатні спортсмени.

Урочисті заходи розпочалися на території школи №6 із привітання міського голови, голови відділення НОК України в м.Горішні Плавні Дмитра Бикова.





Володимир Ковальов та Вікторія Веселова передали привітання і подарунки школі від Національного олімпійського комітету України. Директор навчального закладу гостинно запросили гостей, ведучих тренерів та видатних спортсменів міста на Алею спортивної слави, де відбулось висадження дерев.





Наступним заходом було спортивне свято в ЗОШ №1, на якому школі були вручені подарунки від Національного олімпійського комітету. Також тут був проведений спортивно-масовий захід «Перший крок до Олімпу», пройшов парад олімпійців школи та загальношкільна розминка з майстром спорту, чемпіоном України у змаганнях з пауерліфтингу Данилом Голотою.

Почесні гості мали змогу ознайомитись із здобутками учнів та самої школи під час екскурсії навчальним закладом.





Далі гостей запросили до новозбудованого, сучасного спортивного комплексу, де і відбулася церемонія відкриття офісу відділення.

На церемонії за вагомий внесок у розвиток олімпійського руху в місті від Національного олімпійського комітету України вручені нагороди та подарунки народному депутату України Костянтину Жеваго, Голові правління ПрАТ «Полтавський ГЗК» Віктору Лотоусу, голові відділення, міському голові Дмитру Бикову, виконавчому директору відділення Миколі Шишлікову, голові відділення НОК України у Полтавській області Олександру Удовіченко, заступнику міського голови Надії Угнічевій, начальнику відділу освіти Ірині Шошиній, начальнику відділу культури, спорту і туризму Ірині Зеленській, директору ЗОШ №1 Наталії Тягай, директору СЗОШ №5 Аллі Тузіковій, директору ЗОШ №6 Вірі Усатенко, директору ДЮСШ №1 Віктору Чирочці, тренеру- викладачу зі стрільби Євгену Безпалько, вчителю фізичної культури Альберту Шахману, директору спортивного комплексу Сергію Нестеренко.

З нагоди відкриття офісу відділення також отримало подарунки від НОК України, його обласного представництва та НВП «Фероліт».

Перерізання стрічки здійснили Дмитро Биков, Володимир Ковальов і Олександр Удовіченко, після цього гості заходу оглянули офіс та спортивний комплекс.

На завершення урочистих заходів відбулося чергове засідання Виконавчого комітету відділення, під час якого члени виконкому заслухали звіт про роботу відділення за 9 місяців поточного року та звіт ревізійної комісії, обговорили стан фізичної культури й розвиток олімпійського руху в місті тощо.