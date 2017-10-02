«Олімпійський урок» у рівненському НВК «Колегіум»

Нещодавно у Рівненському навчально-виховному комплексі «Колегіум» пройшов Олімпійський урок, в якому взяли участь учні 2-3 класів.

У закладі, який відноситься до переліку шкіл мережі олімпійської освіти, особливу увагу приділяють вихованню здорових та освічених дітей, які люблять уроки фізкультури та добре знають історію Олімпійських ігор. Не став винятком і цьогорічний захід, на якому школярі ознайомились із здобутками українських спортсменів на Іграх ХХХІ Олімпіади, а також позмагались у спортивних конкурсах й естафетах.

Переможених цього разу не було, оскільки кожен учасник отримав у подарунок олімпійський сувенір від відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області.

З хорошим настроєм та позитивними емоціями учні повернулись за шкільні парти.