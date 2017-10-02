Олімпійський тиждень на Вінниччині фінішував Олімпійськими уроками в Немирові

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28 вересня у Немирові побував дворазовий срібний призер Олімпійських ігор, голова відділення НОК України у Вінницькій області Павло Хникін. Уславлений спортсмен і організатор провів Олімпійські уроки у Немирівських школах №1 і №2.
В кожній із них на захід завітали близько 250 учнів. В рамках свята виступали переможці районного конкурсу «Олімпійське лелеченя» і представники художньої самодіяльності, розповідали про Олімпійських рух і досягнення наших олімпійців.
Діти переважно середнього шкільного віку із цікавістю слухали знаного олімпійця, задавали питання. Всі учасники уроків отримали олімпійські сувеніри. Навчальним закладам вручили комплекти м’ячів, олімпійську літературу і щоденники.
Таким чином у Немирові фінішував Олімпійський тиждень, що проходив на Вінниччині.
«Протягом Олімпійського тижня на Вінниччині ми провели близько двох десятків уроків – в обласному центрі і районах. Вони проходили переважно в школах, а також у вищому навчальному закладі, дитсадку і на стадіоні Центрального парку. Уроки проводили провідні спортсмени нашого краю, а також представники відділення Національного олімпійського комітету України», – підбив підсумки Павло Хникін.