У Харкові вшанували переможців конкурсу «Молода людини року»

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Харківський міський голова Геннадій Кернес привітав талановиту молодь і вручив переможцям конкурсу «Молода людина року» Подяки міського голови.
У номінації «Фізична культура та спорт» перемогу здобула рекордсменка України з легкої атлетики зі стрибків з жердиною Марина Килипко
«Мені дуже приємно і почесно перебувати разом з вами в цьому залі. Сьогодні ми вітаємо талановитих молодих харків'ян, які не бояться труднощів, самостійно вибрали для себе дорогу, продовжують йти по ній і виграють сьогодні ті конкурси, які дуже важливі для самоствердження і життєвого настрою. Я хочу побажати вам, щоб ви ніколи не боялися труднощів, щоб ви завжди могли утримувати своє лідерство, тому що стати першим нелегко, але можна, а ось залишатися першим досить важко. Я бажаю вам всіх благ, нових перемог, здоров'я, щоб ви гідно представляли Харків і в інших заходах, в тому числі міжнародних», - сказав Геннадій Кернес.
В ході нагородження міський голова також зазначив, що прийняв рішення з наступного року заснувати грошову премію для переможців конкурсу.