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У Черкаському професійному ліцеї відбувся Олімпійський урок
02 Жовтня 2017 Поділитися
У Черкаському професійному ліцеї відбувся Олімпійський урок

Днями в державному навчальному закладі «Черкаський професійний ліцей» в рамках проекту «Олімпійський урок» відбулася зустріч зі спортсменами Черкащини.

До учнів завітали видатні спортсменки області, а саме: майстер спорту міжнародного класу з боксу Марина Мальована, майстер спорту міжнародного класу з дзюдо Анастасія Сапсай. До уроку долучилися представники відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області, зокрема відповідальний секретар Іван Урста та стипендіат НОК, майстер спорту України зі стрільби з лука Олександр Гнатенко.

Із великим задоволення учні ліцею познайомилася зі спортсменками та дізналася про їхню історію успіху та досягнення у спорті. Учасники ставили безліч різноманітних запитань. Зокрема їх цікавило, чому обрали саме цей вид спорту чи отримували травми і як відновлювалися після них. Розповіді та досягнення гостей надихали учнів все до нових запитань.

Також в рамках Олімпійського уроку відповідальний секретар відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області Іван Урста вручив керівнику кафедри фізвиховання ліцею Марині Літовченко подарунки: м’ячі та пам’ятні олімпійські календарі.

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