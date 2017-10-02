Чернівці приймали традиційну «Буковинську милю»

Днями на Соборній площі у Чернівцях пройшла традиційна «Буковинська миля» та масовий забіг на 2 милі.

Щоправда, через сильну зливу на час офіційного відкриття заходу, організаторам довелося відмінити «Шкільну естафету», точніше її перенесли.

Офіційно відкрили ХІІІ «Буковинську милю» і V Чемпіонат України з бігу на 1 милю віце-президент Федерації легкої атлетики України, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Чернівецькій області Іван Гешко, голова Чернівецької обласної федерації легкої атлетики, депутат міської ради Валерій Чинуш, начальник управління молоді та спорту ОДА Богдан Вітовський та начальник міськспортуправління Дмитро Макаренко.

У масовому забігу, попри несприятливі погодні умови, стартувало доволі багато чернівчан і гостей міста, що не може не тішити.

«Масовці» передувала колективна розминка під музику, яку в «запальному стилі» провела майстер спорту з гімнастики викладач факультету фізичної культури і здоров’я людини ЧНУ, доцент Олена Мороз.

Після масового забігу і перед чемпіонатом України присутні стали свідками першого чемпіонату Буковини з бігу серед моделей, співорганізатором якого стало модельне агентство «ШоуТайм». Цей «Забіг краси» виграла титулована модель Яна Щаслива.

Елітний жіночий забіг завершився доволі прогнозованою перемогою кримчанки Марії Шаталової, яка виступає за Житомирську область.

У другому забігу виборювали нагороди юніорського чемпіонату України з бігу на 1 милю. І тут також не обійшлось без сюрпризів. Перемогу на фініші виборов неодноразовий чемпіон України на дистанції 400 м Олег Миронець з Хотина.

Елітний забіг вдруге поспіль виграв представник Київщини Володимир Киц, який випередив на фініші Станіслава Маслова. А ось «бронза», як і минулого року, знову стала сюрпризною. Тоді сенсаційно трійку призерів замкнув Сергій Березюк з Волині, а тепер «бронзу» у цікавій боротьбі здобув Олег Озарко з Івано-Франківська.

Крім медалей та інших призів, перших 20 чоловіків та 10 жінок отримали й призові від спортклубу «Гешко».

Цікаво, що масовий забіг на 2 милі серед жінок виграла відома спортивна журналістка з Києва Ольга Яроцька.

Цього року «Буковинська миля» вперше стала Відкритим Кубком Чернівців з бігу на 1 милю.

Захід пройшов під патронатом Національного олімпійського комітету України та обласного осередку у Чернівецькій області, СК «Гешко, обласна федерація легкої атлетики, управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, обласного центру ФЗН «Спорт для всіх», Чернівецького міськспортуправління, міського управління освіти. Генеральний партнер заходу – готель «Буковина», партнер – Асоціація готельєрів Чернівців, модельна агенція «ШоуТайм».