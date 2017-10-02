Боксер Олександр Хижняк – найкращий спортсмен вересня в Україні!

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Національний олімпійський комітет визнав боксера Олександра Хижняка найкращим спортсменом вересня в Україні. Його наставник та батько Олександр Хижняк отримав звання найкращого тренера місяця.
22-річний полтавчанин вперше удостоєний високого визнання НОК завдяки неперевершеному виступу на чемпіонаті світу, що відбувся в німецькому Гамбурзі.
У ваговій категорії до
Нагадаємо, у червні на домашньому чемпіонаті Європи Олександр став володарем «золота» й також отримав звання найкращого боксера європейської першості.
Відзначимо, що завдяки своїм блискучим виступам на міжнародній арені талановитий боксер встановив рекорд України за кількістю титулів, завойованих за 330 днів.
Окрім золотих медалей на дорослому чемпіонаті світу та Європи, за цей період Олександр встиг виграти чемпіонат України U-22, дорослий чемпіонат України, чемпіонат Європи U-22.