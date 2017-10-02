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Сергій Бубка відзначив найкращих спортсменів Київщини
02 Жовтня 2017 Поділитися
Сергій Бубка відзначив найкращих спортсменів Київщини

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка відвідав Київську обласну державну адміністрацію, де зустрівся з її головою Олександром Горганом, обговоривши розвиток спорту і олімпійського руху та приділивши особливу увагу питаннями розвитку спортивної інфраструктуру й плану з її розвитку в регіоні.

Головний олімпієць країни разом із Олександром Горганом, його заступником В’ячеславом Кучером, партнером заходу, інвестиційною компанією «Орлан інвест-груп» та її директором Антоном Мирончуком, головою Київського обласного відділення НОК Іваном Куроченком, начальником управління фізичної культури та спорту КОДА Сергієм Тимофєєвим, головою Експертної ради з визначення кращого спортсмена та тренера Київщини Ігорем Малинським взяв участь в урочистому вшануванні найкращих спортсменів та тренерів Київської області за підсумками першої половини 2017 року.

Сергій Бубка привітав і відзначив лауреатів в наступних номінаціях:

-             Найкращий спортсмен серед міст обласного підпорядкування»;

-             «Найкращий тренер серед міст обласного підпорядкування»;

-             «Найкращий спортсмен серед районів»;

-             «Найкращий тренер серед районів»;

-             «Олімпійська надія Київщини»;

-             «5 кращих спортсменів серед міст обласного підпорядкування»;

-             «5 кращих спортсменів серед районів».

 

«Київська земля багата на спортивні таланти.  Уславлений футболіст Андрій Шевченко народився саме у Яготинському районі Київської області. Назавжди вписали свої імена в історію українського та світового спорту уславлені олімпійці - вихованці Броварського вищого училища фізичної культури: боксер Володимир Кличко, велосипедисти Сергій Матвєєв і Сергій Чернявський, гандболістки Людмила Гудзь, Тетяна Шинкаренко, Наталія Борисенко, Наталія Ляпіна, Олена Радченко, а також яскраві представники Київщини борець Валерій Андрійцев та байдарочниця Інна Осипенко-Радомська», - наголосив у своєму виступі Сергій Бубка.

Президент НОК додав, що ці традиції продовжуються і Київщина займає провідні позиції у легкій атлетиці, велоспорті, боротьбі та веслуванні на байдарках і каное. «Нещодавно був радий вручати нагороду за встановлений юнацький рекорд Європи з легкої атлетики U20 Аліні Шух, раділи успіхам борця Андрія Яценка та дзюдоїстки Світлани Ярьомки, представників «королеви спорту» Анни Плотніциної та Сергія Никифорова, біатлоністів Надії Бєлкіної та Олександра Жирного і багатьох інших», - підкреслив головний олімпієць країни.

Сергій Бубка також відзначив вагому роль тренерів, висловивши за відданість улюбленій справі та виховання як здорової молоді, так і майбутніх уславлених олімпійців.

Президент НОК подякував за розуміння і підтримку спорту голові обласної державної адміністрації Олександру Горгану, відзначивши, що  у Київській області прийнята програма розвитку фізичної культури і спорту «Київщина спортивна» на 2017-2020 роки, якою передбачено збереження мережі дитячо-юнацьких шкіл, удосконалення матеріально-технічної бази спорту, розвиток спортивної інфраструктури, діють стипендіальні програми для спортсменів, а  збільшення в наступному році суми коштів на стипендії у 2,5 рази є хорошим сигналом для спорту.

«Приємно, що українські компанії підтримують спорт. Це дуже важливо і такої підтримки хочеться бачити ще більше», - зауважив Сергій Бубка, висловивши вдячність інвестиційній компанії «Орлан інвест-груп» на чолі з Антоном Мирончуком.

Президент НОК також побажав успіхів спортсменам Київщини на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані, до початку яких залишилось лише 130 днів. Серед кандидатів для участь в найголовніших зимових стартах чотириріччя й, зокрема, досвідчена лижниця Валентина Шевченко, яка була прапороносцем України на Іграх-2014 і для якої Олімпійські ігри-2018 можуть стати вже шостими у кар’єрі. 

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