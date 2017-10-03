Олімпійський урок від Олімпійського чемпіона Володимира Кисельова

У дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №4 на базі загальноосвітньої школи №7 Кременчука, відбувся Олімпійський урок з Олімпійським чемпіоном з легкої атлетики, заступником голови відділення НОК України у Полтавській області Володимиром Кисельовим.

Під час заходу діти змагалися між собою у різноманітних веселих стартах, пізнавали олімпійську історію та були задоволені бачити Олімпійського чемпіона у своїй школі.

Також на заході були присутні почесні гості: депутат обласної ради, голова комісії по спорту Олександр Алексюк, депутат обласної ради, заслужений тренер України Олег Сазонов, депутат обласної ради Сергій Гамза.

Володимир Кисельов вручив дітям сувеніри від НОК та побажав їм стати олімпійськими чемпіонами!