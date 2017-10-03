Олімпійський урок з фехтування відбувся в Руськополянській школі №1

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Днями в загальноосвітній школі № 1, що в селі Руська Поляна Черкаського району, відбувся Олімпійський урок з фехтування.
До учнів 4-7 класів з майстер-класом завітала майстер спорту України Діана Залевська. Під час Уроку спортсменка ознайомлювала учнів зі своїм улюбленим видом спорту та його різновидами, також продемонструвала прийоми фехтування, екіпірування спортсмена та аксесуари.
Учні із зацікавленням спостерігали за майстер-класом та ставили спортсменці все нові й нові запитання. Найцікавішою частиною заходу для школярів стала можливість на власні сили випробувати спортивне екіпірування фехтувальника.
Також представники відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області передали для школи комплект спортивних м’ячів, а всі учасники Олімпійського уроку отримали подарунки.