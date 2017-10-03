У Чернівцях відбувся Олімпійський урок та «Зустріч з олімпійцем»

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Днями у Чернівецькому військово-спортивному ліцеї відбувся Олімпійський урок та «Зустріч з олімпійцем».
Почесним гостем заходу став голова постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Чернівецької обласної ради, віце-президент Федерації легкої атлетики України, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Чернівецькій області Іван Гешко Іван.
На заході також були присутні директор ліцею Сергій Стукало, заступник директора Василь Шило, вчитель фізичної культури Анатолій Данелюк, майстер спорту з туризму Микола Кочубей, завідуючий кафедри фізичної культури та основ здоров’я, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Юрій Мосейчук та відповідальний секретар відділення НОК Ярослав Галан.
У ході Уроку ліцеїсти дізнались про історію створення та зародження олімпійського руху в Україні. Також переглянули ролик з чемпіонату світу з легкої атлетики де Іван Гешко став переможцем.
Учасники заходу були нагороджені пям’ятними подарунками від відділення Національного олімпійського комітету України у Чернівецькій області.