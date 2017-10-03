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Делегація НОК України відвідала Азербайджан
03 Жовтня 2017 Поділитися
Делегація НОК України відвідала Азербайджан

Делегація Національного олімпійського комітету України на чолі з президентом НОК Сергієм Бубкою відвідала Азербайджан.

Президент НОК з іншими почесними гостями взяв участь в офіційній зустрічі з Президентом Азербайджану та Олімпійського комітету країни Ільхамом Алієвим.  Головний олімпієць України від імені Олімпійської родини країни привітав азербайджанських колег з 25-річчям утворення Національного олімпійського комітету, вручивши пам’ятний подарунок й побажавши азербайджанським олімпійцям нових звершень.

Члени Виконкому НОК Марія Булатова і Володимир Платонов, а також начальник міжнародного відділу НОК Неля Дем’янець стали делегатами міжнародного Форуму Національних олімпійських комітетів. 

На форумі, який відкрив в.о. президента Європейських Олімпійських Комітетів Янез Косіянчич, близько 50 делегатів з 13 Національних олімпійських комітетів обмінялися досвідом роботи з популяризації олімпійського руху, його цінностей, обговорили спільну діяльність, співробітництво з пропаганди здорового способу життя, розбудови спортивної інфраструктури, а також перспектив співпраці в міжнародних спортивних організаціях.

Учасники форуму розглянули також підготовку до майбутніх Олімпійських та Європейських ігор.

Делегація Національного олімпійського комітету України у вигляді стенду-виставки представила унікальну олімпійську літературу, яка випускається НОК спільно з Олімпійською академією та використовується як на національному, так і європейському та світовому рівнях.

 Наступний подібний форум НОКів у 2018 році прийматиме м. Рига (Латвія). 

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