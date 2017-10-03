«Олімпійський урок» - справжнє свято для учнів

На днях в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 22 міста Кропивницького відбувся спортивно-виховний захід «Олімпійський урок», який організований за співпраці обласного відділення Національного олімпійського комітету України, відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради і міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

У ньому брали участь учні четвертих класів навчального закладу. На спортивне свято завітали: заступник міського голови Наталія Дзюба, начальник відділу фізичної культури та спорту міської ради Сергій Колодяжний, відповідальний секретар відділення НОК України в Кіровоградській області Вадим Бебко, відомі спортсмени і тренери міста.

Почесні гості вручили для навчального закладу м’ячі та спортивну літературу, відвідали музей слави ЗОШ № 22, де ознайомилися з оновленою експозицією «Олімпійського куточка».

Школярі презентували назву та девіз кожної команди, а також виголосили клятву юних олімпійців. Потім хлопчики та дівчатка змагалися у спортивних конкурсах та перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини.

Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.