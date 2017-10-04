Олімпійська родина вітає іменинників!

Сьогодні свої Дні народження святкують Виконавчий директор Національного олімпійського комітету України Наталія Коваленко і бронзова призерка Олімпійських ігор з гандболу Олена Яценко!

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Нехай жодні перешкоди не зупиняють Вас на шляху до мети, а всі поставлені цілі втілюються у життя.

Бажаємо міцного здоров'я, оптимізму, сімейного благополуччя, нових звершень та реалізації всіх задумів й планів!

Миру, добра та злагоди!