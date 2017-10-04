Старосалтівські школярі із задоволенням відвідували Олімпійські уроки увесь вересень

У школах Старосалтівської ОТГ, що на Харківщині, протягом усього вересня проводились в рамках Всеукраїнського Олімпійського тижня – Олімпійські уроки.

За словами начальника відділу освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Ірини Глазунової Уроки пройшли в усіх навчальних закладах. Під час них, діти могли більше дізнатись про історію і виникнення Олімпійських ігор, серед учнів 1-5 класів пройшли «Веселі старти», а також конкурс малюнків на асфальті «Ми майбутні олімпійці».

Також у школах громади учні із захопленням змагались у шахово-шашковому турнірі, змаганнях з бадмінтону, футболу, волейболу. А також – легкоатлетичні змагання. Юнаки та дівчата показали високі результати з легкоатлетичного кросу та метання спису, у стрибках зі скакалкою та жонглюванні футбольним м’ячем.

З великим захопленням пройшли змагання батьків та дітей «Тато, мама, я – спортивна сім’я».(1клас).Участь брали сім’ї із смт.Старий Салтів, с.Хотімля, с. Молодова. Першачки та їхні батьки проявили спритність, швидкість, силу та кмітливість.