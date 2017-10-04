Студенти Черкаського вищого училища ім. Короленка завершили Олімпійський тиждень Днем здоров’я

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Студенти Черкаського вищого професійного училища ім. В.Г. Короленка відзначили завершення олімпійського тижня масовим спортивних заходом «День здоров’я».
Відбулося свято на спортивній базі КП «Центральний стадіон». У Дні здоров’я взяли участь майже чотири сотні любителів спорту, які змагалися у футболі, баскетболі, перетягуванні канату, дартсі та легкоатлетичних видах. Також до заходу долучилися і студенти з обмеженими можливостями, які змагалися за окремою програмою.
«Цьогоріч адміністрація училища вирішила провести захід на спортивній інфраструктурі центрального стадіону Черкас, адже саме тут ми змогли залучити всіх студентів до різноманітних активних рухливостей», – зазначив директор Черкаського вищого професійного училища ім. В. Г. Короленка Василь Карбівничий.