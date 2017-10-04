Новиниlarr Регіониlarr Студенти Черкаського вищого училища ім. Короленка завершили Олімпійський тиждень Днем здоров’я
Студенти Черкаського вищого училища ім. Короленка завершили Олімпійський тиждень Днем здоров’я
04 Жовтня 2017 Поділитися
Студенти Черкаського вищого училища ім. Короленка завершили Олімпійський тиждень Днем здоров’я

Студенти Черкаського вищого професійного училища ім. В.Г. Короленка відзначили завершення олімпійського тижня масовим спортивних заходом «День здоров’я».

Відбулося свято на спортивній базі КП «Центральний стадіон». У Дні здоров’я взяли участь майже чотири сотні любителів спорту, які змагалися у футболі, баскетболі, перетягуванні канату, дартсі та легкоатлетичних видах. Також до заходу долучилися і студенти з обмеженими можливостями, які змагалися за окремою програмою.

«Цьогоріч адміністрація училища вирішила провести захід на спортивній інфраструктурі центрального стадіону Черкас, адже саме тут ми змогли залучити всіх студентів до різноманітних активних рухливостей», – зазначив директор Черкаського вищого професійного училища ім. В. Г. Короленка Василь Карбівничий. 

 

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
Календар спортивних подій 2017
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Pyeongchang-2018 128
Буенос-Айрес-2018 0367
Лозанна-2020 0828
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в