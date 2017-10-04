На Чернігівщині завершився обласний національно-патріотичний захід «Я-патріот»

У період з 29 вересня по 1 жовтня відбулися змагання обласного національно-патріотичного заходу «Я-патріот», які проходять вже третій рік поспіль на Чернігівщині.

Майбутні призовники, на базі військової частини в смт. Гончарівське, де є всі умови для проведення фізичної та військової підготовки, на власному досвіді відчули, що таке «армійські будні».

Юні хлопці три дні проживали у казармах, проходили теоретичні та практичні навчання із військової та тактичної підготовки змагалися на дистанціях 100, 1000 метрів, у метанні ручних гранат, стрільбі з автомату та підтягуванні на перекладині.

За підсумками змагань визначили переможців. В командному заліку серед учнів 9-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів переможцем стала команда Коропського району, друге місце у команди Козелецького району, третє – у команди Ніжинського району.

Серед студентів вишів перемогла команда Ніжинського агротехнічного коледжу, друге місце у команди Чернігівського національного педагогічного університету, третє – у команди Чернігівського національного технологічного університету.

Переможці та призери були нагороджені кубками, медалями та грамотами відділення НОК України в Чернігівській області.

Організатори заходу дякують військовій частині А 1815.