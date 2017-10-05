У Житомирі офіційно представили професійний волейбольний клуб «Житичі»

Волейбольна команда вже має перші звитяги, днями спортсмени стали кращими на VI Всеукраїнському турнірі «Кубок Свободи», присвяченому пам’яті Героїв Небесної сотні, здолавши у фіналі учасника Суперліги.

Команда «Житичі» була створена влітку цього року на базі черняхівського «Хоросу».

Привітати та підтримати спортсменів завітали голова обласної ради Володимир Ширма, заступник голови ОДА Ярослав Лагута, начальник управління сім’ї, молоді та спорту ОДА Світлана Гресь, голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України Олександр Оніщук та ветерани волейбольного спорту. Очільник осередку НОК Олександр Оніщук побажав волейболістам вірити у себе, рухатися вперед та здобувати такі важливі для Житомирщини перемоги. Він наголосив, що конкуренція за місце в основному складі команди, буде дуже сильною, бо наразі дуже багато якісних волейболістів, які будуть боротися за можливість представляти Житомирську область на змаганнях різних рівнів.