За рік у Буенос-Айресі запалає Олімпійський вогонь. Україна долучилася до відзначення цієї події

6 жовтня 2018 року у столиці Аргентини – Буенос-Айресі розпочнуться III літні Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ).

Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ) – це найпрестижніші змагання для юних атлетів віком від 15 до 18 років з усього світу, які з 2010 року запровадив Міжнародний Олімпійський Комітет.

Прийнявши таке історичне рішення МОК мав на меті, що такий форум носитиме не лише змагальний характер, а й включатиме у себе навчальну, пізнавальну та культурно-освітню складову.

Тож на біля 4 тисяч спортсменів з 206 країн чекатимуть неймовірно цікаві та захоплюючі змагання. Юні атлети вестимуть боротьбу у 32 традиційних літніх видах спорту.

У вільний від стартів час юні атлети в Буенос-Айресі зможуть відвідувати різноманітні семінари, майстер-класи з уславленими й титулованими олімпійцями, екскурсії, заняття з тімбілдінгу, які спрямовані на спілкування, налагодження контактів і підвищення рівня знань про історію та культуру інших країн. Під час таких активностей підніматимуться й актуальні теми, зокрема: майбутньої кар’єри, здорового способу життя, боротьби з допінгом, профілактики травматизму і життя після спорту та як перемагати не лише на змаганнях, але й в житті.

Тож на атлетів чекає різноманітна, корисна і цікава програма, що має допомогти їм у дорослій професійній олімпійській кар’єрі.

Наразі майбутні учасники Ігор вже почали боротьбу за олімпійські ліцензії, яка завершиться у серпні 2018-го, а Буенос-Айрес, який вперше отримав вправо приймати олімпійські змагання, активно готується до зустрічі найкращих спортсменів планети.

Національний олімпійський комітет України також долучився до відзначення такої історичної події, як один рік до старту Юнацької Олімпіади, і провів ряд заходів. Зокрема у Львові за участю біля 100 учнів 8-10 класів місцевих шкіл №2, 17, 21 і 50 був проведений флешмоб, де всі учасники виклали олімпійські кільця та фігуру YOG 2018, в якій зашифрована абревіатура Юнацькі Олімпійські ігри (Youth Olympic Games) англійською мовою.

Також майбутні учасники грандіозного спортивного дійства з різних видів спорту сфотографувались з табличкою, яка символізує, що саме 1 рік залишився до старту Ігор у Буенос-Айресі.





Україна і світ в очікуванні олімпійського свята! Зворотній відлік пішов!