«Олімпійські історії» тхеквондистки Ірини Ромолданової

В суботу о 14:00 за підтримки Національного олімпійського комітету України на телеканалі "Київ" вийде новий випуск програми "Олімпійські історії".

Цього разу героїнею стане перша українська призерка чемпіонату світу з тхеквондо ВТФ Ірина Ромолданова.

Спортсменка поділиться власними рецептами, як знайти улюбленого тренера, як разом прагнути й здобувати медалі.

Не пропустіть! 7 жовтня, 14:00, телеканал «Київ»!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.