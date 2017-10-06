Олімпійська родина вітає іменинників!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійські чемпіони з гандболу Олександр Рєзанов, вільної боротьби Ілля Мате та фехтування Вадим Гутцайт!

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників і бажає міцного здоров'я, сімейного благополуччя, життєвого оптимізму, нових звершень та реалізації всіх задумів й планів!

Миру, добра та злагоди!