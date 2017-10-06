На Київщині за участю спортивних зірок відбувся Олімпійський урок

Провести Олімпійський урок у Велику Солтанівку, що у Васильківському районі Київщини, завітав начальник управління фізичної культури і спорту Київської облдержадміністрації, член виконавчого комітету Київського міського відділення Національного олімпійського комітету, чемпіон України зі спринтерського багатоборства серед юніорів з ковзанярського спорту Сергій Тимофєєв.

Але який же Олімпійський урок без олімпійських зірок? Поділитися олімпійськими принципами приїхав срібний призер Олімпійських ігор з вільної боротьби Валерій Андрійцев. Крім спортивних досягнень Валерій є кандидатом наук з фізичного виховання і спорту та доцентом ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації при Університеті державної фіскальної служби України.





Сам захід став можливим за ініціативи голови міського відділення Національного олімпійського комітету Павла Костенка.

Відкритий Урок відбувся у дружній та веселій атмосфері. Під час олімпійської вікторини дітки жваво брали участь в дискусії і наввипередки відповідали на питання. Сергій Тимофєєв розповідав зацікавленій дітворі про олімпійський рух та принципи роботи управління фізичної культури і спорту Київської облдержадміністрації. А по закінченню діалогу запросив малечу після здобуття відповідної освіти до роботи в галузі фізичної культури і спорту на благо нашої Батьківщини.

Також столичні гості на радість діткам провели веселу спортивну руханку, де кожен намагався підскочити вище, зреагувати швидше й посміхатися ширше. Руханка була настільки захоплюючою, що з задоволенням брали участь не тільки дітки, а й старші працівники школи, які до цього просто споглядали урок в кутку зали.

Цього дня переможених не було, адже в олімпійських змаганнях головне не перемога, а участь. Всі учасники отримали сувеніри з олімпійською символікою від Київського міського відділення Національного олімпійського комітету та чудові рюкзаки. На цьому подаруночки не закінчилися. Гості вручили дітворі футбольні та волейбольні м’ячі й тенісні ракетки, яка зустріла новий спортивний інвентар для школи шквалом емоцій та оплесків.





Не забувся Сергій Тимофєєв обдарувати книгами спортивної тематики та м’ячами голову Великосолтанівської сільської ради Олену Комар, яка теж була гостею Олімпійського уроку та директора навчального закладу Олександра Чаленка. А головний відповідальний за спортивне здоров’я школярів, вчитель фізичного виховання, і просто небайдужий до своєї справи Сергій Некрасов щиро ділився заходами на кшталт «козацьких розваг», які намагаються проводити для дітвори з метою популяризації спорту та здорового способу життя.