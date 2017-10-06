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Представниця художньої гімнастики Олександра Гридасова завітала на Олімпійський урок до столичної школи
06 Жовтня 2017 Поділитися
Представниця художньої гімнастики Олександра Гридасова завітала на Олімпійський урок до столичної школи

4 жовтня у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови №44 міста Києва відбувся Олімпійський урок

Почесними гостями свята стали українська спортсменка з художньої гімнастики, багаторазова чемпіонка літніх Універсіад, призерка І Європейських ігор 2015 року в Баку, фіналістка Олімпійських ігор 2016 Олександра Гридасова та кандидат наук з фізичного виховання, головний спеціаліст Управління олімпійського руху Національного олімпійського комітету Вікторія Веселова.

На заході учні 5-го класу школи знайомилися з історією Олімпійських ігор, змагалися в різних видах спорту та переглянули виступи учнів школи з айкідо, художньої гімнастики та спортивного танцю.

Всі учасники отримали олімпійські сувеніри, літературу та спортивний інвентар від Національного олімпійського комітету України та Київського міського відділення НОК України.

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