З нагоди Дня людей похилого віку відбувся обласний легкоатлетичний крос

Цими днями з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку у Стрийському парку Львова відбувся обласний легкоатлетичний крос «Спорт для всіх - радість життя».

Організовував захід Львівський обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», спільно з відділенням Національного олімпійського комітету України у Львівській області, Асоціацією ветеранів спорту України та обласною спілкою ветеранів спорту «Фенікс», за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Ветерани спорту змагалися на кросових дистанціях 2,5 км та 5 км у п’яти вікових категоріях: 40-49 років, 50-59 років, 60-69 років, 70-79 років та 80+.

Усі переможці та призери відзначені нагороджені медалями, грамотами та подарунками.