Олімпійський урок з подарунками

До учнів 2-го класу київського ліцею №227 імені М.Громова завітала учасниця зимових Олімпійських ігор, майстер спорту міжнародного класу з ковзанярського спорту Олена М’ягких.

Діти мали нагоду поспілкуватись зі спортсменкою, позмагатись у веселій естафеті та отримати подарунки від Київського міського відділення НОК України.

Інтегровані Олімпійські уроки дуже подобаються школярам за змістовне наповнення, можливість поспілкуватись з українськими спортсменами, нові знання з олімпійських видів спорту та звичайно сувеніри, які ще довго будуть нагадуватиме, що таке Олімпійський урок.

Від Київського міського відділення НОК України подарунки отримав і ліцей, а це – набір м’ячів та олімпійські книги до бібліотеки.



