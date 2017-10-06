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Олімпійський урок з подарунками
06 Жовтня 2017 Поділитися
До учнів 2-го класу київського ліцею №227 імені М.Громова завітала учасниця зимових Олімпійських ігор, майстер спорту міжнародного класу з ковзанярського спорту Олена М’ягких.
Діти мали нагоду поспілкуватись зі спортсменкою, позмагатись у веселій естафеті та отримати подарунки від Київського міського відділення НОК України.
Інтегровані Олімпійські уроки дуже подобаються школярам за змістовне наповнення, можливість поспілкуватись з українськими спортсменами, нові знання з олімпійських видів спорту та звичайно сувеніри, які ще довго будуть нагадуватиме, що таке Олімпійський урок.
Від Київського міського відділення НОК України подарунки отримав і ліцей, а це – набір м’ячів та олімпійські книги до бібліотеки.
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