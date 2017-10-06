У Палаці спорту «Локомотив» стартував 27 чемпіонат України з волейболу

Харківський Палац спорту «Локомотив» приймає найкращі волейбольні команди країни, які розіграють титул чемпіона України.

Під час урочистої церемонії відкриття відбулись проводи з великого спорту МС України міжнародного класу Володимира Татаринцева.

З ім'ям цього спортсмена пов'язана багаторічна історія кращого волейбольного клубу країни!

Володимир Татаринцев отримав поздоровлення і нагороди від обласної державної адміністрації, облради, відділення Національного олімпійського комітету України у Харківській області, Федерації волейболу України, керівництва клубу та вірних і відданих уболівальників.





Чемпіонат відкрив голова облради Сергій Чернов, начальник управління молоді та спорту Харківської ОДА Віталій Кириленко, голова відділення НОК України у Харківській області Віктор Христоєв президент волейбольного клубу «Локомотив» Євгеній Щербина.