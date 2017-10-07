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Олімпійська родина вітає іменинників!
07 Жовтня 2017 Поділитися
Сьогодні свій День народження святкують Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Людмила Туріщева та президент Федерації футболу України, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Андрій Павелко!
Олімпійська родина України щиро вітає іменинників і бажає їм міцного здоров'я, сімейного благополуччя, життєвого оптимізму, нових звершень та реалізації всіх задумів й планів!
Миру, добра та злагоди!
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