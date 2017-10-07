Олімпійська родина вітає іменинників!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Людмила Туріщева та президент Федерації футболу України, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Андрій Павелко!

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників і бажає їм міцного здоров'я, сімейного благополуччя, життєвого оптимізму, нових звершень та реалізації всіх задумів й планів!

Миру, добра та злагоди!