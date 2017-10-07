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Олімпійський урок у Черняхівській гімназії
07 Жовтня 2017 Поділитися
Олімпійський урок у Черняхівській гімназії

Днями у Черняхівській гімназії відбулося справжнє спортивне свято – «Олімпійський урок».

Захід організований відділенням Національного олімпійського комітету України в Житомирській області, управлінням сім'ї, молоді та спорту ОДА та обласним відділенням комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

Урок розпочався з привітання гостей: заступника голови відділення НОК України в Житомирській області Леоніда Самуня, начальника обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Володимира Зорніка, заступника голови Черняхівської районної державної адміністрації Людмили Заворотнюк та проректора з питань моніторингу та зовнішнього незалежного оцінювання КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» обласної ради Миколи Сюравчика.

Для початку школярам запропонували взяти участь у розминці - теоретичній частині, яка включала в себе знання про історію Олімпійського руху. Потім учнів поділили на три команди, які змагалися у різних спортивних конкурсах. Усі учасники свята отримали подарунки від Національного олімпійського комітету й Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Ну а переможцям вручено спеціальний кубок.

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