Борець Дімітрій Тімченко – найкращий спортсмен вересня на Харківщині

У приміщенні відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області відбулось засідання конкурсної комісії на звання кращого спортсмена та тренера області за підсумками виступів на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях у вересні.

Після голосування найкращим спортсменом було обрано заслуженого майстра спорту України з греко-римської боротьби Дімітрія Тімченка, який посів друге місце на міжнародному турнірі «Кубок Болата Турлиханова» (Казахстан).

Найкращим тренером місяця став наставник спортсмена і батько Юрій Тімченко.