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Борець Дімітрій Тімченко – найкращий спортсмен вересня на Харківщині
07 Жовтня 2017 Поділитися
У приміщенні відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області відбулось засідання конкурсної комісії на звання кращого спортсмена та тренера області за підсумками виступів на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях у вересні.
Після голосування найкращим спортсменом було обрано заслуженого майстра спорту України з греко-римської боротьби Дімітрія Тімченка, який посів друге місце на міжнародному турнірі «Кубок Болата Турлиханова» (Казахстан).
Найкращим тренером місяця став наставник спортсмена і батько Юрій Тімченко.
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