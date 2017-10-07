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Борець Дімітрій Тімченко – найкращий спортсмен вересня на Харківщині
07 Жовтня 2017 Поділитися
Борець Дімітрій Тімченко – найкращий спортсмен вересня на Харківщині

У приміщенні відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області відбулось засідання конкурсної комісії на звання кращого спортсмена та тренера області за підсумками виступів на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях у вересні.

Після голосування найкращим спортсменом було обрано заслуженого майстра спорту України з греко-римської боротьби Дімітрія Тімченка, який посів друге місце на міжнародному турнірі «Кубок Болата Турлиханова» (Казахстан).

Найкращим тренером місяця став наставник спортсмена і батько Юрій Тімченко.

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