Заслужені подарунки для переможців та призерів учнівських спортивних ігор

У столичному НВК №143 відбулося нагородження переможців та призерів VIII Учнівських спортивних ігор-2017 в особистих змаганнях.

Поряд зі своїми учнями участь у змаганнях брали й вчителі закладу. Конкурували вони у різних напрямах: спортивному - естафети, спортивні ігри й інтелектуальному – пізнавальному: інтегровані уроки, вікторини.

Призери та переможці були нагородженні цінними подарунками від Київського міського відділення НОК України та благодійного батьківського фонду навчального закладу.