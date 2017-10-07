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Заслужені подарунки для переможців та призерів учнівських спортивних ігор
07 Жовтня 2017 Поділитися
Заслужені подарунки для переможців та призерів учнівських спортивних ігор

У столичному НВК №143 відбулося нагородження переможців та призерів VIII Учнівських спортивних ігор-2017 в особистих змаганнях.

Поряд зі своїми учнями участь у змаганнях брали й вчителі закладу. Конкурували вони у різних напрямах: спортивному - естафети, спортивні ігри й інтелектуальному – пізнавальному: інтегровані уроки, вікторини.

Призери та переможці були нагородженні цінними подарунками від Київського міського відділення НОК України та благодійного батьківського фонду навчального закладу. 

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