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Олімпійська родина вітає іменинника!
09 Жовтня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає іменинника!

Сьогодні свій День народження святкує президент Всеукраїнської федерації гольфу Олег Корбан!

Олімпійська родина України щиро вітає іменинника і бажає міцного здоров'я, сімейного благополуччя, життєвого оптимізму, нових звершень та реалізації всіх задумів й планів!

 

Миру, добра та злагоди!

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