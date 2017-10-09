Олімпійська родина вітає іменинника!

Сьогодні свій День народження святкує президент Всеукраїнської федерації гольфу Олег Корбан!

Олімпійська родина України щиро вітає іменинника і бажає міцного здоров'я, сімейного благополуччя, життєвого оптимізму, нових звершень та реалізації всіх задумів й планів!

Миру, добра та злагоди!