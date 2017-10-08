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Ігор Радівілов – срібний призер чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
08 Жовтня 2017 Поділитися
Ігор Радівілов – срібний призер чемпіонату світу зі спортивної гімнастики

Уураїнці здобувають нагороду чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у канадському Монреалі.

Її володарем в опорному стрибку став Ігор Радівілов, якій зумів піднятись на другу сходинку п’єдесталу світової першості.

Однієї тисячної бала (14.899) не вистачило українцю, щоб здобути золоту нагороду. Чемпіоном світу став японець Шираі Кензо (14.900), «бронза» - у Кіма Гансола з Південної Кореї (14.766).

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Ігоря, його тренера В'ячеслава Лаврухіна й побажав не зупинятись на досягнутому.

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